"يقظة أمنية و55 تذكرة".. ليلة سقوط تاجر هيروين في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على صاحب معرض سيارات؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمركز الحوامدية جنوب المحافظة. البداية أثناء مرور دورية أمنية يترأسها المقدم حسام بكير وكيل فرقة الجنوب؛ لتفقد الحالة الأمنية بنطاق المركز تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، اشتبه في سيارة ملاكي متوقفة على جانب الطريق. وجه وكيل فرقة الجنوب النقيبين إسلام السيسي وفاروق عبد القادر معاونا مباحث الحوامدية بفحص السيارة، وتبين تعاطي قائدها لمخدر الهيروين، وضُبط بحوزته 55 تذكرة هيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول. Advertisements تبين بالفحص الجنائي أن المتهم يدعى "محمد.ش" يبلغ من العمر 39 سنة، صاحب معرض سيارات مقيم بالحوامدية. أمام العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة أقر المتهم بحيازته للمخدر بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والسيارة لتوزيعها عليهم. تحرر محضر بالواقعة، أحاله العقيد عادل أبوسريع، مأمور قسم شرطة الحوامدية، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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