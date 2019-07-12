"قضايا الدولة" تحصل على حكم يجنب وزارة المالية دفع مليار ونصف لبنك مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم لصالح وزارة المالية من الذي جنبها دفع مليار و500 ألف جنيه كانت لبنك مصر دون وجه حق.

وصرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس الهيئة، المتحدث باسم الهيئة في بيان، أن الهيئة بما قدمته من مذكرات ومستندات في حصلت على حكم في منازعة تنفيذ بين وزارة المالية وبنك مصر.

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وقضت المحكمة الدستورية لصالح الوزارة بتنفيذ الحكم الصادر منها في الدعوى رقم 70 لسنة 35 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 24/6/2015 في الدعوى رقم 2610 لسنة 2013 مدنى كلى شمال القاهرة، وحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 25/5/2017 في الطعن رقم 5239 لسنة 86 ق المؤيد له.

وقال "سيد" إن الحكم الصادر جنب الوزارة دفع مبلغ مليار و500 ألف جنيه كانت وزارة المالية ستفي بها لبنك مصر دون وجه حق.

يأتي ذلك في إطار استمرار هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة في أداء دورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام، والنيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج.