أب يتهم نجله بالشروع في قتله داخل المنزل: "ضربني بالسكينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يكد يغادر أحد الأشخاص مستشفى أوسيم المركزي في طريقه إلى مستشفى قصر العيني حتى طلب تحرير محضر ضد نجله يتهمه بالشروع في قتله.

الأربعاء الماضي استقبل قسم الطوارئ بمستشفى أوسيم "م.ع" مدير معهد مصابا بطعنتين في البطن، إلا أن الطاقم الطبي فوجئ بطلب المصاب سرعة حضور أحد رجال نقطة الشرطة الخاصة بالمستشفى.

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واتهم الأب نجله "محمود" بالشروع في قتله، وأنه في أثناء تواجدهما بالمنزل بمنطقة الكوم الأحمر، اعتدى عليه بسكين محدثا إصابته، مشيرا إلى أنه مهتز نفسيا.

وتمكن المقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم ومعاونه الرائد وليد كمال من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم، في الوقت الذي أشارت التحريات إلى وجود خلافات أسرية متكررة بين الابن ووالده.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.