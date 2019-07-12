بزعم توظيفها في مجال تجارة الأراضي.. نصاب يستولي على أموال المواطنين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة، من القبض على نصاب استولى بمساعدة شقيقه على أموال المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها في مجال تجارة الأراضي.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بفرع جنوب الصعيد من 8 أشخاص بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (805,000) ثمانمائة وخمسة آلاف جنيه لتوظيفها لهم في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

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أكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام شقيقين مقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج بتلقي المبالغ المالية المشار إليها بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية، ولم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون، وأضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

باستدعاء أحدهما وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه "هارب"، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.