وزيرة السياحة: المتحف الكبير يمثل إضافة كبيرة لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أجرت وزيرة السياحة، أمس الخميس، حديثًا إعلاميا مع مؤسسة ناشيونال جيوجرافيك، عن المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه 2020، وذلك خلال الزيارة الحالية التي تقوم بها الوزيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الوزيرة، إن مشروع المتحف الكبير يمثل إضافة كبيرة للسياحة المصرية حيث يعتبر أكبر متحف آثار في العالم وسيضم العديد من الكنوز الأثرية والحضارية التي تميز مصر والتي سينفرد المتحف بعرضها، وذلك بحسب بيان وزارة السياحة.

وأكدت أن المتحف الكبير سيقدم لزائريه تجربة مختلفة واستثنائية تعكس عظمة الحضارة المصرية في إطار أكثر حداثة وعصرية، حيث سيكون نموذجا لامتزاج الأصالة بالحداثة، والتاريخ بالعلم الحديث، مشيرة إلى موقعه المتميز أمام أهرامات الجيزة.

وأشارت إلى أن المتحف سيعرض المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنه آمون، لافتة إلى أن خلق شغف حول مقتنيات هذا المتحف سيكون له اثرا كبيرا على المزج بين الآثار والثقافة والسياحة.

وتحدثت الوزيرة، عن أهمية مطار سفنكس الذي يبعد١٥ دقيقة من موقع المتحف مما سيساهم في تسهيل حركة السائحين إليه ويتيح لهم فرصة التوجه للمدن السياحية المختلفة بعد زيارة المتحف مثل مدينة شرم الشيخ أو مدينة العلمين الجديدة، كما أوضحت أن المطار سيعطى فرصة كبيرة لتنويع البرامج السياحية ومزج السياحة الثقافية مع الأنماط السياحية الأخرى ومنها السياحة الشاطئية.

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وعن مشروع تطوير منطقة الأهرامات، أشارت إلى أهمية هذا المشروع الذي سيساهم في رفع كفاءة المنطقة بأكملها وإمدادها بكافة الخدمات التي يحتاجها السائح من فنادق ومطاعم وغيرها، لتكون منطقة جذب متكاملة تكون أكثر حضارة للسائحين والزوار بما يليق بمنطقة تعكس عظمة الحضارة المصرية.

وأكدت الوزيرة، الدعم الكبير والمستمر الذي توليه القيادة السياسية في مصر لقطاع السياحة، واهتمامهم البالغ بالمشروعات العملاقة ذات القيمة الثقافية والحضارية مثل مشروع تطوير منطقة الاهرامات، ومشروع المتحف المصري الكبير، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وكافة العاملين بالوزارة للانتهاء من هذا المشروع.

وخلال اللقاء، أشارت الوزيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي تشهدها السياحة المصرية خلال عام 2018 وبداية عام 2019.

وعن حصول مصر على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" هذا العام من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC ، أشارت الوزيرة إلى أنها جاءت تقديرًا لجهود مصر في تعزيز قطاع السياحة ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية وضعت علي رأس أولوياتها الاهتمام بتطوير البنية التحتية والقطاع الأمني.

كما أشارت إلى التقرير الأخير للمجلس الدولي للسياحة والسفر "WTTC"، الذى أوضح أن جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية قد ساعد في زيادة السياحة بمعدل 16.5%، وهو ٤ أضعاف متوسط النمو العالمي وهو 3.9%.

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