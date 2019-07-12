مصري يحصل على 22 ألف جنيه مكافأة نهاية الخدمة بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية الخلاف العمالي مع إحدى المؤسسات الفردية بالمملكة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لمواطن مصري بلغت 5 آلاف ريال سعودي، أي ما يوازي 22 ألف جنيه مصري.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمساعدة ومتابعة مشكلة المواطن "ع .م .ح" الذي يعمل لدى إحدى المؤسسات الفردية للدهانات بالمنطقة الغربية في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة لأربع سنوات بقيمة 6 آلاف ريال سعودي، حيث إن صاحب العمل يريد محاسبته على الأجر الشهري لأول تعاقد وليس وفقاً لأخر راتب، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وبمتابعة المكتب الإعلامي بالوزارة مع المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان للشكوى، أكد أنه تم إفادة المواطن بضرورة تقديم دعوي عمالية بهيئة المنازعات العمالية وفقا لنظام العمل السعودي لحفظ حقه، وفي نفس الوقت جرت مقابلة مع "أ.ح" وكيل المؤسسة وأفادته بأن مكافأة نهاية الخدمة تحسب على متوسط آخر ثلاث شهور وفقا للمادة 84 لنظام العمل السعودي.

وأضاف أنه بعد عدة اتصالات مع وكيل المؤسسة، وصاحب العمل تم الاتفاق على التصالح بالهيئة العمالية مقابل حصول العامل علي مبلغ 5 آلاف ريال سعودي مكافأة نهاية الخدمة عن الأربع سنوات التي قضاها المواطن في العمل، فضلا عن تذكرة السفر، وتأشيرة الخروج النهائي، وهو ما تم بالفعل.