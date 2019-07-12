5 وزراء ومحافظ القاهرة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد السلطان حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أدى اللواء خالدعبدالعال محافظ القاهرة صلاة الجمعة بمسجد السلطان حسن بح الخليفة، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة،والذي يوافق ذكرى مرور 1050 عاماً على إنشائها، بحضور وزراء الأوقاف والكهرباء والآثار وقطاع الأعمال وشئون مجلس النواب ومفتى الديار المصرية.

وشهد الصلاة لفيف من سفراءالدول الاسلامية وأعضاء مجلس النواب وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وألقى الخطبة وزير الأوقاف والذي أكد فيها أن جميع الاديان دعت إلى أهيمة اتباع الاداب العامة والأخلاق الحميدة أن المسلم الحق عليه اتباعها فى جميع أمور الحياتية على المستوى الشخصي والمجتمع.

وأشار المحافظ، إلى أن احتفالات القاهرة مستمرة على مدار أسبوعين بافتتاح عديد من المشروعات الخدمية لمواطني القاهرة.