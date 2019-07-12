محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أدى اللواء خالدعبدالعال محافظ القاهرة صلاة الجمعة بمسجد السلطان حسن بح الخليفة، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة،والذي يوافق ذكرى مرور 1050 عاماً على إنشائها، بحضور وزراء الأوقاف والكهرباء والآثار وقطاع الأعمال وشئون مجلس النواب ومفتى الديار المصرية.
وشهد الصلاة لفيف من سفراءالدول الاسلامية وأعضاء مجلس النواب وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وألقى الخطبة وزير الأوقاف والذي أكد فيها أن جميع الاديان دعت إلى أهيمة اتباع الاداب العامة والأخلاق الحميدة أن المسلم الحق عليه اتباعها فى جميع أمور الحياتية على المستوى الشخصي والمجتمع.
وأشار المحافظ، إلى أن احتفالات القاهرة مستمرة على مدار أسبوعين بافتتاح عديد من المشروعات الخدمية لمواطني القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 وزراء ومحافظ القاهرة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد السلطان حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.