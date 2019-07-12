لأول مرة.. مصر تشارك في مهرجان فرانكفورت بألمانيا لتنشيط السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

دعا ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، كل من وزيرتي الهجرة والسياحة والسفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر بالمانيا، للمشاركة في مهرجان MUSEUMSUFER FEST، الذي يقام على ضفاف نهر الماين ويصل عدد زواره إلى 2 مليون شخص على مدار 3 أيام، والذي يبدأ من 23 حتى 25 أغسطس المقبل.

وقال "سعد"، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، على هامش انعقاد مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، إن المنظمة تعاقدت مع بلدية مدينة فرانكفورت لتخصيص مساحة من أرض الاحتفال لإقامة جناح مصري يستقبل الجمهور العام للترويج لمصر سياحيًا واقتصاديًا وإعلاميًا.

ولفت إلى أنه تم توجيه الدعوة لعدد من الشخصيات الألمانية وعلى رأسهم الوفد الألماني الذي زار القاهرة العام الماضي في إطار اتفاقية التوأمة بين مدينتي القاهرة وفرانكفورت.

وأكد رئيس المنظمة المصرية الألمانية، أن الهدف من المشاركة في هذه الفاعلية هي الترويج للسياحة المصرية من خلال عرض أفلام تسجيليه وبوسترات دعائية، موضحًا أنه لأول مرة تشارك مصر في هذا الحدث العالمي الذي يشارك فيه معظم دول العالم.