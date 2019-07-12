وزيرة السياحة تشارك في احتفال السفارة المصرية بواشنطن بثورة 23 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

شاركت وزيرة السياحة في الاحتفالية التي نظمتها السفارة المصرية في واشنطن للاحتفال بثورة ٢٣ يوليو، وذلك خلال زيارتها الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

حضر الاحتفالية السفير ياسر رضا سفير مصر في واشنطن، وبعض ممثلي المؤسسات المالية الدولية التي تعمل في العاصمة الأمريكية من بينهم الدكتور محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي، بالإضافة إلى عدد من أبناء الجالية المصرية، وحوالي 1000 مشارك مصري أمريكي، وبعض ممثلي وسائل الإعلام الدولية.

وأكدت وزيرة السياحة، خلال كلمتها، عمق العلاقات التي تربط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى آوجه التعاون المتعددة بين الجانبين، لافتة إلى الزيارة التي قامت بها ميلينيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمصر، والتي حرصت خلالها على التقاط الصور التذكارية أمام الأهرامات.

وهنأت الوزيرة الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية بعيد ثورة 23 يوليو، كما هنأت الشعب الأمريكي بيوم الاستقلال.

وأشارت الوزيرة، إلى زيارتها أمس لمعرض ملكات مصر الذي تنظمه مؤسسة ناشيونال جيوجرافيك بالتعاون مع المتحف المصري بتورينو بإيطاليا، ومتحف مونتريال للآثار بكندا، والسفارة المصرية في واشنطن، لافتة إلى أن هذا المعرض يساهم فى الترويج للسياحة والثقافة المصرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إلقاء الضوء على حياة سبعة من ملكات الدولة الحديثة بداية من عصر الملكة نفرتارى وحتى الملكة كليوباترا.

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وأكدت الوزيرة، أهمية عودة التركيز على الأسواق السياحية المهمة المصدرة للسياحة إلى مصر والتي من بينها السوق الأمريكية، مشيرة إلى سعي وزارة السياحة لزيادة الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق، خاصة وأن السائح الأمريكي يعد من أعلى شرائح السائحين إنفاقا.

ولفتت الوزيرة إلى أن السوق الأمريكية جاء في المرتبة العاشرة ضمن أكثر الأسواق السياحة المصدرة للسائحين إلى مصر خلال عام 2018، حيث حققت نسبة زيادة بلغت 27% مقارنة بعام 2017.

وأوضحت الوزيرة أن رحلات الطيران المباشرة بين العاصمة الأمريكية واشنطن والعاصمة المصرية القاهرة ستساهم في زيادة الحركة السياحية بين أمريكا ومصر.

وأهدت الوزيرة، السفير ياسر رضا درع شكر وتقدير لمجهوداته الكبيرة ولكل ما يقوم به لدعم مصر والسياحة المصرية في العاصمة الأمريكية واشنطن، لافته إلى أنه كان المحرك وراء إقامة معرض "ملكات مصر" الذي تنظمه مؤسسة ناشيونال جيوجرافيك.

كما قامت الوزيرة خلال الاحتفالية بعرض الفيديو الترويجي الذي أعدته شركة Beautiful Destination عن مصر.