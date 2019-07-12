بعد إعادة فتح الباب.. 5 خطوات لتقديم تظلمات التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إنه تم إعادة فتح باب تظلمات المواطنين ممن انطبقت عليهم إحدى معايير المرحلتين الثانية أو الثالثة من حذف غير مستحقي الدعم، وذلك عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة دعم مصر اضغط هنا ، بعد أن تم غلق باب الباب بداية يونيو الماضي فور البت في التظلمات.

وأضاف مدكور - في تصريح لمصراوي - أنه يجب على المتخلفين عن تقديم تظلم إحدى المرحلتين الثانية أو الثالثة أو من تقدموا وتم رفض تظلماتهم، إعادة تقديم تظلم أخر عبر الموقع الإلكتروني، وفيما يلي يوضح "الخليج 365" خدوات تقديم تظلم إليكترونياً:

1- في حالة ظهور إشارة على بون صرف الخبز المدعم، تضم أيًا من المعايير، مرفقة بعبارة "البطاقة غبر مستحقة"، يجب زيارة الموقع الإلكتروني دعم مصر اضغط هنا

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2- اضغط على تظلمات عدالة.

3 - إدخال الرقم القومي الصحيح لصاحب البطاقة التموينية، وإدخال رقم البطاقة الذكية، إضافةً إلى تحديد محافظة الصرف الصحيحة.

4- كتابة سبب التظلم، دون تقديم أي مستندات.

5- إرفاق التظلم برقم هاتف محمول صحيح مكون من 12 رقمًا.