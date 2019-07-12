وزير الأوقاف: إطعام الجائع ومداواة المريض أفضل شرعًا من تكرار الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكد وزير الأوقاف، أن فروض الكفايات من إطعام الجائع ، وكساء العاري ، ومداواة المريض، والقيام بالمصالح الأساسية للمجتمع التي لا تستقر حياة الناس إلا بها، مقدمة شرعا على تكرار الحج والذي هو من النوافل حيث يحثنا الإسلام والسنة النبوية الشريفة على التراحم والتكافل.

وأوضح الوزير -في بيان اليوم- أن تكرار الحج من الرغائب والنوافل، أما قضاء حوائج الناس فهي من فروض الكفايات المقدمة شرعا على النوافل.

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وقال: إن نفع قضاء الحوائج متسع ومتعدد، وقد يكون صدقة جارية في إصلاح طريق أو بناء جسر أو مشفى أو مدرسة، ونبينا ( صلى الله عليه وسلم )يقول: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"، ويقول ( صلى الله عليه وسلم ): "من أدخل السرور على مسلم كان حقاً على الله (عز وجل) أن يرضيه يوم القيامة".

وأكد الوزير أن الحج فرض على المستطيع بدنيًّا وماليًّا، وأن حج الفريضة ركن من أركان الإسلام لا يتم إسلام المستطيع للحج إلا به، وعلى القادر على حج الفريضة أن يعجل كما أن الحج شعيرة دينية يجب تنزيهها كسائر العبادات عن التوظيف السياسي والمصالح الضيقة لبعض الدول أو الجماعات.

وشدد على ضرورة احترام القواعد المنظمة لحج النافلة التي تضعها المملكة العربية السعودية "تكرار الحج"، واشتراط مدة بينية بين الحجة والأخرى.