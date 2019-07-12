أخبار مصر | "الهجرة" تتواصل مع وزراء التعليم لبحث حل شكوى أبنائنا بالإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الهجرة" تتواصل مع وزراء التعليم لبحث حل شكوى أبنائنا بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي بدوره تواصل مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث إن وزارة التربية والتعليم هي الجهة صاحبة الاختصاص بالنظر في شكوى الجالية المصرية بالإمارات للاطمئنان على مستقبل أبنائهم.

وذلك عقب تلقي وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددا من الشكاوى من الجالية المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة بالأخص دفعة الثانوية العامة الإماراتية، الصف الثاني عشر المسار المتقدم "علمي علوم وعلمي رياضيات" ثانوية عامة، لعدم قبولهم في بالكليات العلمية بمصر مثل (الطب والصيدلة) بداعي أنهم لم يدرسوا مادة الأحياء بسبب تغيير مسمى مادة الأحياء بالامارات إلى اسم "العلوم الصحية".

وقد أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قد وجه بالتحقق والتأكد من أن منهج مادة العلوم الصحية - المادة الجديدة بدولة الإمارات- مطابق لمنهج مادة الأحياء بالثانوية العامة المصرية، لافتة إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الانتهاء من فحص المادة وإذا كانت مطابقة لن يكون هناك أية موانع لالتحاقهم بالكليات العلمية المصرية، وفي حالة غير مطابقتهما، فإن وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم سيتعاونان سويا لتقديم حلول بديلة خلال الأيام القلية المقبلة.