أخبار مصر | محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد السلطان حسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد السلطان حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى اللواء خالدعبدالعال محافظ القاهرة، صلاة الجمعة بمسجد السلطان حسن بحي الخليفة (درة المساجد الاسلامية )بمناسبة الاحتفال بعيد القاهرة القومى والموافق ذكرى مرور 1050 عاماً على انشائها، وذلك بحضور وزراء الأوقاف والكهرباء والآثار وقطاع الاعمال وشئون مجلس النواب وفضيلة مفتى الديار المصرية.

وشهد الصلاة لفيف من سفراء الدول الاسلامية واعضاء مجلس النواب وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، وألقى الخطبة الدكتور محمد مختار جمعة، والذى أكد فيها أن جميع الاديان دعت الى أهيمة اتباع الاداب العامة والأخلاق الحميدة أن المسلم الحق عليه اتباعها فى جميع أمور الحياتية على المستوى الشخصى والمجتمعى كذلك أكد على أهمية تنظيم الاسرة تزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للسكان.

وأشار المحافظ إلى أن احتفالات القاهرة مستمرة على مدار أسبوعين بافتتاح عديد من المشروعات الخدامية لمواطنى القاهرة والتى تساهم فى تسهيل وتقديم الخدمات المقدمة لهم بشكل لأئق بدوا من صباح السبت جنائبه تدشين الدفعة الاولى وعددها 10أتوبيسات من اجمالى 121 أتوبيس صديق للبيئه يعمل بالغاز الطبيعى.