أخبار مصر | غدا.. "سعفان" يشهد إعلان تأسيس الاتحاد الدولي لعمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. "سعفان" يشهد إعلان تأسيس الاتحاد الدولي لعمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد وزير القوي العاملة محمد سعفان، غدا السبت، بمقر النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، اعلان تأسيس الاتحاد الدولي لعمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، بالدول العربية والإفريقية والأوروبية والأسيوية، وذلك بحضور 20 نقابة عامة بقطاع الغزل والنسيج علي المستوي العالمي.

صرح بذلك عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، مشيرا إلي أنه من المقرر ان يتم خلال هذا التجمع النقابي اعلان عن مقر رئيسي "للاتحاد"، وعن هيكله التنظيمي، ودستور أو لائحة تنظم عمل الإتحاد الدولي الجديد الذي سيدافع عن حقوق العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي حول العالم، وكذلك السعي نحو تنميته وتطويره ليكون عجلة أساسية من عجلات التنمية والتقدم الاقتصادي والإنتاج.

وأوضح إبراهيم، أنه من المقرر أن يعرض في الجلسة الافتتاحية تجربة مصر الفريدة في كيفية إعادة تطوير صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى والتي يتبناها شخصيا الرئيس عبد الفتاح السيسي.