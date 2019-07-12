أخبار مصر | وزيرة السياحة تشيد بفريق عمل مصر للطيران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة السياحة تشيد بفريق عمل مصر للطيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بفريق عمل مصر للطيران، ومستوى الخدمة على طائرة الأحلام B787-9 خلال مشاركة مصر للطيران، في احتفال السفارة المصرية بواشنطن بذكرى ثورة 23 يوليو.

وشاركت مصر للطيران ممثلة في داليا المراغي، مديرة مكتب واشنطن، وعمر عبدربه، مدير المحطة، وطياري مصر للطيران وطاقم الضيافة في احتفال سفارة جمهورية مصر العربية بواشنطن، بثورة ٢٣ يوليو، وقد حضر لفيف من كبار الشخصيات وممثلي السفارات الأخرى والوزراء الاحتفال.

وأعلن السفير ياسر رضا، سفير مصر بواشنطن، تشغيل مصر للطيران للخط المباشر بين واشنطن والقاهرة، وقد رحب الحضور بهذا التشغيل مما يتضح من معدلات الامتلاء التي تجاوزت ٩٥٪؜ منذ بدء التشغيل.