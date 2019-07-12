أخبار مصر | بمناسبة مرور 1050 عاما على تأسيسها.. القاهرة تحتفل بعيدها القومي بجامع السلطان حسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة مرور 1050 عاما على تأسيسها.. القاهرة تحتفل بعيدها القومي بجامع السلطان حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدعوة من محافظ القاهرة أدي الدكتور خالد العناني وزير الآثار شعائر صلاة الجمعة اليوم بمسجد ومدرسة السلطان حسن، في منطقة القلعة، احتفالا بمرور 1050 عامًا على إنشاء القاهرة الفاطمية.

شهد شعائر صلاة الجمعة بالسلطان وحسن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف والسادة النواب وكبار المسؤولين بوزارتي الآثار والأوقاف والمحافظة.

يذكر أن القاهرة أنشئت بأمر المعز لدين الله الفاطمي، وعلى يد قائد جيوشه جوهر الصقلبي، وسميت القاهرة في البدء بالمعزية ثم بالمنصورية ثم بعد ذلك بالقاهرة.

وتأتي صلاة الجمعة اليوم في مسجد ومدرسة السلطان حسن أيضًا علي هامش احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي.