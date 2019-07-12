أخبار مصر | بحضور رئيس تشاد.. "مصر للطيران" تشارك في مؤتمر دولي لنهضة تعليم الأطفال ودور المرأة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور رئيس تشاد.. "مصر للطيران" تشارك في مؤتمر دولي لنهضة تعليم الأطفال ودور المرأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك مكتب مصر للطيران بتشاد، في فعاليات المؤتمر الدولي للفرانكفونية - Phrancophonie للنهضة بتعليم الأطفال ودور المرأة في المجتمع، برعاية وحضور رئيس دولة تشاد إدريس ديبي أتنو.

وأثني الرئيس على تواجد "مصر للطيران" الفعال في دولة تشاد ومشاركتها في برامج المسئولية المجتمعية، مشيدا بزيادة رحلات مصر للطيران إلى ٣ رحلات مباشرة أسبوعيا من أنجمينا إلى القاهرة ومنها إلى أكثر من ٧٠ جهة في العالم.

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كما استقبل ورافق مكتب وفد مصر للطيران بتشاد، برئاسة مادلين مكرم، الوفد المصري المشارك في المؤتمر وتم تقديم كافة التسهيلات بالمطار والإقامة لهم.

وتعمل مصر للطيران على تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين من منطلق حرص الدولة المصرية على النهوض بالقارة الأفريقية الواعدة في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي.