أخبار مصر | "صوت الشعب" يشيد بالمرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" لوزارة الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صوت الشعب" يشيد بالمرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" لوزارة الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد حزب صوت الشعب، برئاسة المستشار أحمد حسين البراوي، بالمرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقتها وزارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% عن الأسواق بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص دائما على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوجيه كل الدعم لهم خاصة من محدودي الدخل، ما يؤكد أن الرئيس الإنسان يشعر بنبض رجل الشارع البسيط ويتعايش ويتفاعل مع كل أماله وآلامه.

وقال هيثم طوالة، مساعد رئيس الحزب ورئيس اللجنة الاستشارية، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن هذه المبادرة الوطنية التي نالت استحسان المواطنين من خلال 690 فرعا لمنافذ "أمان" على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة في القرى والنجوع والمراكز تلقى إقبالا كبيرا من أهالينا من الإسكندرية حتى أسوان وهذا يؤكد مما لايدع مجالا للشك إن وزارة الداخلية أصبح شعارها الذي تحول إلى منهج عمل ودستور حياة "يد تحارب الإرهاب، ويد تبني وتساعد البسطاء" وهذا ليس غريبا ولا جديدا على أبطال مصر الذين ضحوا ولا زالوا يضحون بأسمي ما في الوجود "حياتهم" من أجل مصر والمصريين.

وأضاف "طوالة" أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ورجاله الشرفاء خير أجناد الأرض يسطرون كل يوم ملحمة جديدة من العطاء في حب وعشق تراب مصرنا الغالية ويرسمون لوحة وطنية في أسمى معاني الدفاع عن مقدرات الوطن وسلامة أراضيه.

وأوضح "طوالة" أن هذه المبادرة المتميزة تعزز مقومات الحق والخير والعدل وترسخ لمبدأ الحق في حياة كريمة آمنة وتفتح طاقات جديدة من الأمل من خلال التفاعل الإيجابي بين الشرطة والشعب المصري العظيم فكلاهما وجهان لعملة واحدة "الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد".