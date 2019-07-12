أخبار مصر | محافظ الجيزة: محور ترعة الزمر سيحدث طفرة مرورية بالمحافظة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: محور ترعة الزمر سيحدث طفرة مرورية بالمحافظة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن محور ترعة الزمر يعد مشروعًا قوميًا هامًا سيحدث طفرة مرورية هائلة بالمحافظة وسيساهم فى حل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة وتيسير حركة المرور وتخفيف الضغط على الطريق الدائري ومحور المريوطية و26 يوليو وصفط اللبن وشارع البحر الأعظم والربط مع محطات مترو الأنفاق ومحور روض الفرج.

وأكد أنه سيساهم في مواجهة التوسعات العمرانية بالمحافظة، ويعد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا العمل في تنفيذ القطاع الأول من المشروع فى المسافة من دائرى المنيب جنوباً حتى محور صفط اللبن بطول 5 كم والذي يشكل رابطا بين دائرى المنيب وشوارع مستشفى الصدر وخاتم المرسلين والثلاثينى والهرم وفيصل ومحور صفط اللبن ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا القطاع خلال عام.

تصريحات المحافظ جاءت خلال الاجتماع الموسع الذى عقده، بحضور المهندس محمد الكيلانى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى حيث أكد راشد خلال اللقاء على تذليل كافة العقبات والمشكلات التى تواجه تنفيذ هذا المشروع الهام والحيوى، وخاصة المرافق التى يمر عليها المشروع فى قطاعاته الثلاثة والتى تم بدء العمل بها منذ ايام على المسار المغطى لترعة الزمر فى المسافة بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى بالقرب من ميدان المنيب والقوس الشمالى للطريق الدائرى بمنطقة امبابة بطول 12 كم.

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ووجه المحافظ خلال الاجتماع رؤساء الأحياء وممثلى المرافق بمراعاة الجدول الزمنى لسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال القطاع الأول والتعاون التام مع الشركات المنفذة للمشروع لإزالة أي معوقات تواجه التنفيذ إضافة إلى متابعة أعمال رفع ناتج الحفر أولا بأول وعدم السماح بتراكم أي مخلفات تعيق حركة الطريق.

ولفت المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة اللواء علاء بدران السكرتير المساعد واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة للتنسيق بين الأحياء والمرافق والشركات المنفذة للمشروع وتذليل أي عقبات.

اللقاء الذي ترأسه المحافظ، حضره الدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ وعدد من أعضاء مجلس النواب بدوائر العمرانية وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة وممثلي الإدارة العامة للمرور وممثلي شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات؛ لبحث سبل تذليل العقبات في أثناء تنفيذ مشروع محور ترعة الزمر.