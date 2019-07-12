مصر | أسماء المتهمين والشركات الممنوعين من التصرف في أموالهم بـ"خلية تحالف الأمل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسماء المتهمين والشركات الممنوعين من التصرف في أموالهم بـ"خلية تحالف الأمل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت "بوابة الخليج 365"، على نص أمر المنع من التصرف والصادر من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق المقيد برقم 35 لسنة 2019 أوامر تحفظ في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بقضية " تحالف الأمل " والذي يشمل أسماء المتهمين بالكامل والشركات الواردة في الاتهامات بالقضية.

وجاء نص القرار كالآتي:

بعد الاطلاع على مذكرة نيابة أمن الدولة العليا المؤرخة ٢٦-٦-٢٠١٩ في القضية عاليه، وإعمالا لنص المادة ٢٠٨ مكرر - أ - من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ٨ مكرر من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

نأمر:

أولا: تمنع الأسماء التالية مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، سواء كانت اموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وهم كل من:

أيمن عبد العزيز عطيه نور

محمود حسين احمد حسن

عبدالله مصطفى عبدالله الدنجاوى

على السيد احمد محمد بطيخ

عمر حسين قناوى محمد

مصطفى محمد احمد حجازى

معتز محمد عليوه محمد ابراهيم مطر

ايمن اسامه محمد عبدالمجيد

خالد احمد ابو شادى سليمان

مصطفى عبد المعز عبد الستار احمد

هشام فؤاد عبد الحليم

فاطمة رمضان ابو المعاطى على

زياد عبد الحميد ذكى العليمى

حسام مؤنس محمد سعد وشهرته حسام مؤنس

اسلام محمد عبد السلام شبانه

رضوى محمد عبد السلام شبانه

سارة محمد عبد السلام شبانه

مؤمن محمد عبد السلام شبانه

عائشه محمد عبد السلام شبانه

محمد زكريا سيف النصر سالم

الدسوقى على محمد رزق

احمد سامى محمد حافظ

محمد سامى محمد حافظ

محمد احمد غريب ابراهيم

عماد حمدى السيد جليط

محمد طارق محمد صبحى احمد دياب

احمد سعد احمد تاج الدين

احمد عبد الجليل حسين الغنام

عادل احمد محمد خليل التوارجى

محمد ابراهيم عبدالله حنفى

احمد محمد خليل التوارجى

صالح حامد عوض الخنينى

محمد السيد حامد الخنينى

على اسماعيل البسطويسى ابراهيم

فرج عوض محمد سعد حسن

تاج الدين عبدالله عبد القادر علام

هشام ابراهيم عبد الفتاح عبيد

علاء الدين حبشى خليفه عرفان

جابر حسن على سويلم

اسامه سعد محمد عبد الرحمن

ناجى عبد اللطيف ناجى تاج الدين

محمد جابر حسن على سويلم

محمد سعد محمد عبد الرحمن

عادل ابراهيم عبد الحميد محمد قاسم

مدحت محمد عبد الحميد الشريف

مختار فوزى القطب العرابى

ايمن محمد عبد العظيم فرماوى قاسم

خالد مصطفى عبد الله الدنجاوى

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عبدالله حسن محمد الطحان

محمد احمد محمد سعد محمد كله

عبدالله حمدى عبد الحميد حواله

جلال محمد محمد على الدبسى

راقى ابراهيم عوض مسعود " حركى حمزه " حاتم حنفى عبد العظيم عثمان

علاء الدين السيد عبد الحميد فرحات

زكى ممدوح زكى اسماعيل سراج الدين

محمد سعيد محمد السيد شعبان حركى سعد عبد الرحمن السيد محمد حموده " حركى سهيل محمد بهنسى مسعود عبيد " حركى مراد

قاسم محروس عبد المجيد عبد الكافى

حسانين شعبان شعبان شادى "حركى حاتم هلال

اسامه عبد العال محمد العقباوى

لؤيا صبرى الشحات عبد الحليم

احمد محمد صالح زكى اللبان

حسن احمد كامل احمد جسرها

عبدالله على فرج على الفقى

سمير عبد الرؤوف سيد احمد درويش

حسن حسن اسماعيل القاصد وشهرته رمضان القاصد

تقوى عبد الناصر عبدالله عبد العزيز

عمر محمد شريف مصطفى احمد الشنيطى ،كمال سعد الدين فؤاد عبده فزع

عبد الحليم خالد عبد الحليم حفينه

محمد يوسف عبدالمجيد محمد عيسى

بسام جلال الدين سيد احمد النجار

هانى عطيه سعد الدين محمد

ابراهيم جلال ابراهيم غزال

ريم محمد مصطفى الطوبجى

عادل ابراهيم عبد الحميد محمد قاسم

محمد ناصر على عبد العظيم شهرته محمد ناصر

احمد محمد محمد رجب

السيد صلاح محمد السيد

حسن محمد حسن بربرى

احمد عبد القادر تمام علام

ثانيا : التحفظ مؤقتا على أموال الشركات الآتي بيانها:-

شركة ركاز للاستثمار العقارى مقيدة بهيئة الاستثمار برقم ٢١١٨ بتاريخ ٢٩-٧-٢٠١٠ والكائنه ٩د حى المصرويه من شارع التسعين الجنوبى القاهرة الجديدة محافظة القاهرة .

شركة اخوان رزق للغازات ولوازم التبريد ( الدسوقى على محمد رزق ) سجل تجارى ٥٥٤٧٨ استثمار القاهرة الكائنه ٣٨٠ الدور ١٨ كورنيش النيل برج الجوهرة القاهرة المعادى وفروعها الكائنه ٥٧ شارع نجيب الريحانى وسط البلد الازبكيه محافظة القاهرة ، ١٤ شارع محمد حسن خلف جامعة الازهر المنصورة اول محافظة الدقهلية ، ٤٧ مدينة فيصل المنتزه اول محافظة الاسكندرية ، ومصنعها الكائن بالمنطقة الصناعيه الاولى قطعه ٢٨ / ١ -٢ الصالحية الجديدة محافظة الشرقية ٢٩ / ٢ ، ٣٠ الصالحية الجديدة ، ومخزنها الكائن ١٧ شارع محمد حسن خلف جامعة الازهر المنصورة اول محافظة القاهرة.

شركة اثمار مصر للتنميه العمرانيه سجل تجارى ٦٠٥٣٤ القاهرة والكائنه ٦ شارع النزهة مدينة نصر القاهرة

شركة المنتدى المصرى للاستثمارات والتدريب سجل تجارى رقم٠١١٠٠٣٤٩١٩ والكائنه ٣٥ شارع الفلكى عابدين القاهرة .

الشركة الدولية للهندسه والتجارة ( هيونداى للمصاعد ) سجل تجارى ٢٦٨١ الجيزة الكائنه ش بن الحكم حلمية الزيتون القاهرة والمقر الاخر بقطعه ٧٠٦٥ شارع ١٧ من شارع ٩ المقطم القاهرة .

شركة كروان هوم للاستشارات الهندسيه والكائنه ٥٣ ش بيروت مصر الجديدة محافظة القاهرة .

مصنع ديزاين تكس للنسيج الكائن بالقطعة رقم ١٠بلوك٢٠٠١٣ بالمنطقة الصناعية الاولى مدينة العبور بالقليوبيه .

٨ شركة ومصنع توب باك لصناعة وتجارة الكرتون ( احمد محمد خليل التوراجى وشركاه ) سجل تجارى ٨٤٦٢٨ دمياط والكائن امتداد المنطقة الصناعية قطعة رقم ١٧بلوك ٩ مدينة دمياط الجديدة محافظة دمياط .

مؤسسة الفتح للمقاولات العامة والاستثمار العقارى سجل تجارى ٨٠٧٤٤ دمياط الكائنه عزبة سرحان الهواشم كفر البطيخ محافظة دمياط .

شركة مؤسسة مكه العالمية للحدايد والبويات الكائنه اول طريق ابو خروع ابو صوير المحطه مركز اسماعيلية محافظة الاسماعيلية .

شركة التاج الذهبى للاستيراد والتصدير ١ سجل تجارى ٤٧١٥٩ الاسماعيلية الكائنه شارع السويس امام السنترال – القنطره غرب – مركز القنطره محافظة الاسماعيلية والمخزن الكائن بمنطقة المركونه القنطره غرب محافظة الاسماعيلية .

شركة التاج الذهبى للاستيراد والتصدير سجل تجارى ٤٧١٦٧ الاسماعيلية الكائنه شارع السويس امام السنترال القنطره غرب مركز القنطره محافظة الاسماعيلية والمخزن الكائن بمنطقة المركونه القنطره غرب محافظة الاسماعيلية

شركة هشام ابراهيم عبيد وشركاه NID سجل تجارى ٤٣٦٥ الاسكندرية الكائن المنطقة الحره الكيلو ٢٩ طريق مصر الاسكندريه الصحراوى العامريه محافظة الاسكندريه .

مركز طبى عيادات المدينه الطبيه المشتركة الكائنه ١٩ طريق الاسكندرية مطروح منطقة ابو يوسف الدخيله محافظه الاسكندرية .

شركة افاق للتنمية العقارية سجل تجارى ٢٢٧٤ الاسكندرية الكائنه عماره ٤ فيروزه سموحه سيدى جابر الاسكندرية .

شركة ايمن عبد العظيم فرماوى لتوريد وتركيب اجهزة الانذار والمراقبة سجل تجارى ١٧٧١٨ منوف الكائنه قرية الخطاطبه محافظة المنوفيه .

شركة مكه للتوريدات العموميه والنقل والتركيبات سجل تجارى ٤٩٦٣ منوف الكائنه بالقطعه رقم ١٢٨ المنطقه ١٢ مدينة السادات محافظة المنوفية .

شركة مركز العيون لطب وجراحة العيون عادل ابراهيم عبد الحميد وشريكه سجل تجارى ٢٩٠٥٩ شرق الاسكندرية الكائن مقرها ٤٥ شارع فيكتور عمانويل سموحه الاسكندرية.

الشركة العربية الهندسية الكائنه بالمنطقة الصناعية الاولى قطعه ٢٩ / ٢ ، ٣٠ الصالحية الجديدة محافظة الشرقية

سواء كانت اموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لتلك الشركات بالبنوك والشركات الاخرى وغيرها من المؤسسات الماليه ، وكذا أموالها العقارية ، ومنع تلك الشركات مؤقتا من التصرف فى تلك الاموال بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

ثالثا :- لا يسرى أمر المنع على المرتب أو على المعاش الحكومي باعتباره نفقه مؤقته اعمالا لنص المادة ١٤٤ من القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن اصدار قانون التأمين الاجتماعى .