مصر | ضبط عناصر إجرامية وبحوزتهم 20 لفافة بانجو بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عناصر إجرامية وبحوزتهم 20 لفافة بانجو بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام إثنين من العناصر الإجرامية سبق إتهامهما فى 4 قضايا "مخدرات" وأحدهما هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالإتجار فى المواد المخدرة وإتخاذهما من دائرة مركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم ضبط المتهم الهارب من تنفيذ أحكام قضائية حال إستقلاله سيارة بمدخل قرية البلاقسة بدائرة مركز شرطة الستامونى.. وبحوزته (20 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت جميعها 45 كيلو جرام- مبلغ مالى).

وبمواجهته أقر بما أكدته التحريات..جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

