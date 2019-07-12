مصر | ضبط 711 هاربا في حملة مكبرة لـ"أمن أسوان" على البؤر الإجرامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 711 هاربا في حملة مكبرة لـ"أمن أسوان" على البؤر الإجرامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة الأمن في أسوان، حملة استهدفت البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين على القانون.

وأسفرت الحملة، بحسب بيان لمديرية الأمن اليوم "الجمعة "، عن ضبط 711 هاربًا من أحكام متنوعة منهم 125 حكم حبس جزئي، و22 حكم حبس مستأنف، و387 أحكام غرامات، و175 مخالفات، و3 حكم سرقة تيار كهربائي، وفي مجال ضبط قضايا المواد المخدرة والأسلحة النارية تم ضبط 8 عاطلين بحوزتهم 4 كجم بانجو، و350 جرام من مخدر الإستروكس، و300 جرام من مخدر الحشيش، بجانب ضبط الأسلحة النارية والبيضاء.

وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط 23 قضية تموينية شملت 3 قضايا مخالفات مخابز بلدية، إلى جانب 7 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و4 قضايا بيع سلع بأزيد من السعر الرسمى، وقضية ذبح لحوم خارج المجازر.. وفى مجال ضبط قضايا المرافق تم ضبط 111 مخالفة متنوعة شملت 95 حالة رفع إشغالات بالطريق العام، و16 حالة لمضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة.