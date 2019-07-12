مصر | تحرير 4974 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 4974 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

ووجهت الإدارة عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 4974 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1892 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما وجهت حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد 29 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.