مصر | "طباخ السم بيدوقه".. سقوط صاحب معرض قبل ترويجه 55 تذكرة "هيروين" بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طباخ السم بيدوقه".. سقوط صاحب معرض قبل ترويجه 55 تذكرة "هيروين" بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة في القبض على صاحب معرض سيارات قبل ترويجه كمية من الهيروين المخدر، بنطاق مركز الحوامدية، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، مفاده بأنه حال مرور دورية أمنية برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، والنقيب فاروق عبد القادر، والنقيب إسلام السيسي، معاوني مباحث مركز شرطة الحوامدية، لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة المركز، تم الاشتباه في سيارة ملاكي مركونة بجانب الطريق، وبالتوجه نحوها تبين تعاطي قائدها كمية من الهيروين المخدر، وتبين أنه يدعى "محمد.ش.ح"، 39 سنة، مقيم بالحوامدية، صاحب معرض سيارات، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 55 تذكرة هيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم أقر خلال التحقيقات أمام العقيد احمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، المبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة الأخري، السيارة لتوزيع الهيروين على زبائنه، الهاتف المحمول لسهولة التواصل معهم، وتحفظ المقدم محمد أبو القاسم رئيس وحدة مباحث المركز، على السيارة الملاكي، والمضبوطات، وحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.