مصر | سقوط "ديلر" بحوزته كمية من "الهيروين" وسلاح ناري في المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط "ديلر" بحوزته كمية من "الهيروين" وسلاح ناري في المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا، من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا قيام (عاطل، مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 9 قضايا "إتجار مخدرات، تعاطي مواد مخدرة، سلاح نارى، سلاح أبيض، مشاجرة") بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم والمناطق المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وعقب تقنين الاجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه بمحيط سكنه وبحوزته (60 لفافة من مخدر الهيروين وزنت 120 جرام – فرد خرطوش محلي الصنع- طلقتين من ذات العيار، مبلغ مالي، هاتف محمول).



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع، والمبلغ المالي حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.