مصر | حبس عاطلين لسرقتهما شابا والشروع في قتله بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطلين لسرقتهما شابا والشروع في قتله بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، حبس عاطلين 15 يوما لاتهامهما بسرقة شاب بالإكراه والشروع في قتله أثناء محاولة سرقته بالنزهة.

وتعود بداية الواقعة أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، وصل إلى سمعهم صوت استغاثة، وعلى الفور توجهت القوة إلى مكان الصوت، وتبين أن الصوت لشاب في العقد الثاني من العمر، مصاب بجرح قطعي بالساعد الأيمن، موضحا أنه تعرض للسرقة والاعتداء أثناء تواجده بالشارع، وفوجئ بسيارة يستقلها شخصان مجهولان، قاما بالترجل من السيارة، وهدده بسلحة أبيض فى وجهه واعتديا عليه، محاولين سرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح، مشيرا إلى أنهم فور شعورهما بقدوم رجال الشرطة فرا هاربين، وقام أحدهما بخطف هاتفه المحمول.

وتتبعت القوة الأمنية، هروب المتهمين، حتى تم ضبطهما أثناء استقلالهما السيارة التى كانت معهم، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على المضبوطات الهاتف المحمول المستولى عليه - وأداة الجريمة، قطعة زجاج المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وبعرضهما على المجنى عليه تعرف عليهما واتهمهما بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.