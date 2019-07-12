مصر | العثور على جثة فتاة بالطريق الأبيض في كرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على جثة فتاة بالطريق الأبيض في كرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على جثة فتاة عشرينية العمر، بالطريق الأبيض نطاق مركز شرطة كرداسة، وأخطر مدير أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة ملقاة بالطريق الأبيض بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية بإشراف العقيد طه فودة مفتش مباحث شمال أكتوبر، وبفحص الجثة تبين للمقدم أحمد نصر وكيل فرقة شمال أكتوبر، أنها جثة لفتاة في العقد الثاني من عمرها، ووفاتها إثر تناولها جرعة مخدرات زائدة.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

