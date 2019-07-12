مصر | نشرة مرور "الخليج 365": سيولة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة مرور "الخليج 365": سيولة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد شوارع وميادين ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، سيولة مرورية، وإنتظام حركة السيارات، فيما ظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى محور الأوستراد، الطريق الدائري، كوبري 6 اكتوبر، صلاح سالم، كورنيش النيل، ميدان رمسيس، وسط إنتشار الخدمات الأمنية والمرورية لتنظيم الحركة المرورية مرة أخري.

محور الأوستراد

انتظمت حركة السيارات بطريق مدينة نصر إلى كوبري 6 اكتوبر، ومن كوبري 6 اكتوبر إلى القلعة، كما ظهرت كثافات مرورية متوسطة من القلعة وصولا إلى الطريق الدائري، ومن كوبري 6 اكتوبرإلى مدينة نصر، وإنتظمت حركة السيارات من مدينة نصر إلى طريق المطار وظهرت كثافات مرورية في الإتجاه المعاكس، وتبين وجود سيولة مرورية أعلى الطريق الدائري المتجه إلى حلوان، والإتجاه المعاكس.

شارع البحر الأعظم

ظهرت كثافات مرورية متوسطة بشارع البحر الأعظم من الطريق الدائري، وصولا إلى كوبري عباس وفي الإتجاه المعاكس من كوبري عباس إلى الطريق الدائري، وتبين تباطأ حركة السيارات بشارع النيل المتجة من كوبري عباس إلى ميدان الجلاء.

الطريق الدائري

إنتظمت الحركة المرورية حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، من محور الأوستراد إلى طريق السخنة، وفي الإتجاه المعاكس، من طريق السخنة، إلى التجمع، كما إنتظمت حركة المرور من طريق الأوستراد إلى كورنيش النيل، وفي الإتجاه القادم من وصلة المريوطية وصولا إلى الطريق الصحراوي، من طريق الواحات إلى الطريق الصحراوي، والإتجاه المعاكس، ومن الطريق الصحراوي إلى وصلة المريوطية، وصولا إلى المنييب، كما تبين وجود سيولة مرورية من طريق المنصورية إلى المريوطية، ومن التجمع إلى طريق السويس، ومن الطريق الزراعي حتي المحور، وتبين تباطأ حركة السيارات، من طريق السويس إلى نفق السلام، وصولا إلى الطريق الزراعي.

شارعي الهرم وفيصل

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شهد شارع الهرم كثافات مرورية متوسطة في الإتجاهين، حيث ظهرت كثافات مرورية من شارع الهرم إلى ميدان الجيزة، والعكس من ميدان الجيزة إلى شارع الهرم، وتبين تباطأ حركة السيارات بشارع فيصل في الإتجاه القادم من ميدان الرماية إلى ميدان الجيزة، والإتجاه المعاكس من ميدان الجيزة إلى ميدان الرماية.

محور صلاح سالم

ظهرت كثافات مرورية متوسطة بمحور صلاح سالم في الإتجاه القادم من كوبري 6 اكتوبر إلى نفق العروبة، ومن نفق العروبة وصولا إلى طريق المطار، كما ظهرت كثافات مرورية متوسطة في الإتجاه المعاكس من طريق المطار إلى نفق العروبة، ومن نفق العروبة إلى كوبري 6 اكتوبر، فضلا عن وجود كثافات مرورية من ميدان رمسيس إلى محور الأوستراد، والعكس من محور الأوستراد إلى ميدان رمسيس.

كوبري 15 مايو

إنتظمت الحركة المرورية أعلى كوبري 15 مايو في الإتجاه القادم من المهندسين إلى وسط البلد، وفي الإتجاه المعاكس من وسط البلد إلى المهندسين، وتبين إنتظام حركة السيارات أعلى كوبري الجامعة من المنيل وصولا إلى ميدان الجيزة، والعكس من الجيزة إلى المنيل.

شارع مراد

وظهرت كثافات مرورية متوسطة بشارع مراد في الإتجاهين من ميدان الجيزة، وصولا الي الشيراتون، ومن الشيراتون وصولا إلى ميدان الجيزة.