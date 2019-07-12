شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوطنية للإعلام» ينعي يوسف شريف رزق الله: أثرى العمل الإعلامي بأفكاره المُتميزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن الإعلامي والناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، الذي رحل عن عالمنا اليوم قدم رؤى وأفكارًا مُتميزة أسهمت بشكل كبير في تحسين وتطوير العمل الإعلامي، حيث كان يشغل منصب رئيس قناة النيل الدولية.

وأضاف «زين»، في بيان اليوم الجمعة، أن الراحل قدم برامج متميزة أسهمت في تعزيز وتنمية ثقافة المشاهد، خاصة في مجال السينما ولازالت تتعلق بوجدان وعقل المشاهد المصري والعربي، وتابع: «رحم الله الإعلامي القدير وأسكنه فسيح جناته»، داعيًا أن يلهم أهله الصبر.

يذكر أن الموت غيبّ «رزق الله» صباح اليوم عن عمر يناهز ٧٢ عاما، بعد صراع مع المرض.