شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يكلف «العلاقات الخارجية» بإعداد خطط لتفعيل التعاون مع دول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة، المركز الدولي للزراعة والعلاقات الزراعية الخارجية، التابع للوزارة، بتنفيذ الرؤية المستقبلية للعلاقات المصرية في القطاع الزراعي، لزيادة وتعظيم علاقاتنا الخارجية مع الدول الأفريقية والأجنبية، وتدريب عدد من الموظفين لرفع الكفاءة الادارية والمهنية، مشددا على أن ذلك ساهم في توطيد علاقات التعاون الزراعي مع مختلف دول العالم ومراجعة وتوقيع حوالي 14 وثيقة تعاون في المجال الزراعي والقطاعات المرتبطة به بين مصر ودول العالم المختلفة.

وشدد وزير الزراعة على أهمية العمل على تعزيز التواجد الزراعي المصري في افريقيا من خلال زيادة المنح التدريبية للكوادر الافريقية تماشياً مع اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تدريب 10000 متدرب افريقي بالإضافة إلى انشاء المزارع المشتركة، موضحا إنه يتم الترتيب لتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات الحجر الزراعي مع ما يقرب من 11 دولة لزيادة قدرة مصر على نفاذ منتجاتها الزراعية لهذه الدول وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية.

وأشار «أبوستيت»، إلى إمكانية زيادة أعداد المنح التدريبية للباحثين، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الدولية، موضحا إنه تم تنفيذ عدد ٢٢ برنامج مختلف للمبعوثين من دول افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية وشرق اوروبا في المجالات الزراعية والإنتاج الحيواني والتنمية الريفية والمياه والمكافحة المتكاملة للآفات وتمكين المرأة الريفية وغيرها بإجمالي 389 متدربا.

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وشدد الوزير على أهمية دور العلاقات الزراعية ليشمل موضوعات متنوعة ومتفرقة لخدمة جميع قطاعات واجهزة وزارة الزراعة باكملها لتدريب عدد من المتدربين من الدول الأفريقية خاصة دول زامبيا وتنزانيا وزنزبار ومالي والنيجر وتوجو والكنغو وأوغندا بالمركز المصري الدولي للزراعة، مشيرا إلى إنه تم تنفيذ عدد اربع ورش عمل في موضوعات ادارة المزارع السمكية والسيطرة على المزارع الدولية متعددة الاطراف.

وأكد «أبوستيت»، على أهمية عرض نماذج النجاح المصرية أمام المتدربين الأفارقة ومختلف دول العالم، ومنها مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة، المؤشرات الجغرافية، تعزيز دور المرأة الريفية في التنمية المستدامة والامن الغذائي، وذلك لتطوير اداءها وتوطيد العلاقات مع جميع القطاعات المختلفة داخلياً وخارجياً.

ولفت وزير الزراعة إلى أهمية دور العلاقات الزراعية الخارجية في تطوير العلاقات الزراعية مع الدول والكيانات الدولية المعنية بالشان الزراعي منها قيام العلاقات الزراعية الخارجية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة والوزارات والجهات الوطنية المعنية والترتيب لعدد من الزيارات الخارجية التي تساهم في تفعيل التعاون المشترك مع مختلف الدول الخارجية سواء أفريقيا أو عربيا.

يأتي ذلك بينما تلقي وزير الزراعة تقرير من الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية متضمنا نتائج اللقاءات الثنائية التي عقدها الوزير مع الوزراء الاجانب وسفراء البعثات الدبلوماسية ومع المفوض الاوروبي للزراعة والتنمية الريفية بمنظمة الأغذية والزراعة الفاو، رئيس ادارة الاستثمار في المشروعات الاستراتيجية الفرنسية، ومع مدير معهد FLI الالماني ومع ممثلي الهيئات الدولية مثل مفوض الاتحاد الأوروبي لسلامة الغذاء، ومدير مركز الارز الافريقي والممثل المقيم لهيئة التعاون الدولي اليابانية والتي ساهمت في تطوير القطاع الزراعي المصري.

تضمن التقرير أيضا مشاركة وزير الزراعة في اجتماعات اللجان العليا والفنية المشتركة مع دول ألمانيا وفيتنام والسودان وبيلاروسيا والبحرين والكويت وتونس وعمان ولبنان والأردن، وتولى مصر لرئاسة المجلس الدولي للزيتون والمجلس الأفريقي لبحوث الأرز والدورة المقبلة لمجلس مساهمى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى.

كما ساهمت العلاقات الزراعية الخارجية في اعداد التريبيات اللازمة لعدد إحدى عشر مؤتمرا ومعرضا دوليا منها المشاركة في معرض (SPACE) بفرنسا، تنظيم استضافه مصر للإجتماع الثالث والخمسون للجنة الاستشارية للمجلس الدولي للزيتون حيث تترأس مصر الدورة الحالية، الاجتماع الإقليمي الثاني لأيام الارض والمياه في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، اجتماعات ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المشاركة في المعرض الاقتصادي والتجاري الأول الصيني ألافريقي بالصين، المعرض الزراعي الدولي بزنزبار، العرض الزراعي الدولي الاول بالنيجر، المعرض الزراعي الدولي بزامبيا، المشاركة في المؤتمرات الخاصة بالاستثمار وحل مشكلات المستثمرين.