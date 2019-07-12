شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تنعى يوسف شريف رزق الله: الوسط السينمائي فقد أحد مبديعيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات بالوزارة، الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، الذي غيبه الموت، فجر الجمعة، عن عمر ناهز ٧٧ عاما.

وقالت الوزيرة إن الراحل أحد رموز النقد السينمائي ومؤرخا ومعلما لأجيال عديدة، ووصفته بأنه موسوعة السينما العالمية والأب الروحي لنادي السينما، مضيفة أن الوسط الثقافي والسينمائي فقد أحد مبديعيه ممن ساهموا في تذوق وصناعة السينما.

يذكر أن الراحل يوسف شريف رزق الله أحد أهم المؤرخين المصريين للسينما المصرية، وصاحب أول برنامج تلفزيوني مصري (نادي السينما)، عمل محررا ثم رئيسا لتحرير النشرات الإخبارية في مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ثم أصبح رئيسا لقناة النيل الدولية (1997-2002)، ثم شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامي، ورئيسا لجهاز السينما بالمدينة، عمل معدا لبرنامج نادي السينما بالتلفزيون المصري منذ 1975 وبرنامج «أوسكار» عام 1980، وقدم الكثير من البرامج السينمائية على القناة الثانية بالتلفزيون المصري، شغل منصب السكرتير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 1987، ثم أصبح مديرا فنيا للمهرجان منذ 2000، وشارك في لجان التحكيم في مهرجانات عديدة في فرنسا وإيطاليا وهولندا، نال وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018.