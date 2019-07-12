10 معلومات عن صفقة طائرات إيرباص "A220 " لدعم أسطول مصر للطيران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الشركة الوطنية مصر للطيران لاستقبال عدد من الطائرات الحديثة التى تعقدت عليها خلال الفترة الماضية ولعل أبرز تلك الطائرات التى ستنضم إلى أسطول الشركة هو إيرباص A220-200، وهو الطراز الأول لايرباص بعد الاستحواذ على 50.1 من أسهم الشركة الكندية بومبارديه، ومن المقرر أن تتسلم الشركة المصرية 12 طائرة بداية من أغسطس المقبل.

1- طاقم القيادة يتكون من 2 طيارين 2- عدد الركاب يتراوح من 110 ركاب إلى 150 راكبا 3- المسافة بين المقاعد تصل إلى 81 سم 4- عرض المقعد 48 سم Advertisements 5- طول الطائرة يتراوح بين 35 إلى 38 مترا. 6- طول أجنحة الطائرة 35 مترا. 7- ارتفاع ذيل الطائرة 11,5 متر. 8- أقصى مدى للطيران 5463 كيلو متر. 9- أقصى ارتفاع للتحليق 41 ألف قدم. 10- توفر 21% من استخدام الوقود عن مثيلتها الأمريكية مما يجعلها ذات أفضلية كبيرة.

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