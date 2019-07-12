موجز 1.. المتحدث العسكرى ينفى امتلاك القوات المسلحة شركة عاملة بخدمات النقل الذكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، المتحدث العسكرى ينفى امتلاك القوات المسلحة شركة عاملة بخدمات النقل الذكى.

"نادى السينما ونجوم وأفلام".. كيف شكل يوسف رزق الله وجدان جيل كامل سينمائيا

ارتبط اسمه بالسينما منذ أكثر من 50 عاماً، وبمهرجان القاهرة السينمائى ما يزيد على 30 عاماً، لعب فيها دوراً مهماً كمدير فنى للمهرجان على اختلاف رؤسائه، يوسف شريف رزق الله الذى رحل عن عالمنا اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض.

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

لقن مواطن مصرى، قناة مكملين الإخوانية درسا قاسيا، إذ أجرى اتصالا هاتفيا بالمذيع الإخوانى أحمد سمير عبر برنامج "ألو" الذى يذاع على فضائية مكملين المبثوثة من تركيا، ووجه له سؤالا : هو حضرتك مش شايف أي حاجة حلوة مصر بتعملها؟ ومش شايفين أي مشروعات تمت".





المتحدث العسكرى ينفى امتلاك القوات المسلحة شركة عاملة بخدمات النقل الذكى

أكد العقيد أركان حرب، تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن كافة الادعاءات بامتلاك القوات المسلحة لإحدى الشركات العاملة فى النقل الذكى، كاذبة.

شاهد ..لحظة اقتحام حرس السواحل الأمريكى لغواصة محملة بالمخدرات

نشر حرس السواحل الأمريكي شريط فيديو، يظهر لحظات ملاحقة عناصره لغواصة محملة بالمخدرات في مياه المحيط الهادئ، واقتحامهم لها، وهي لا تزال تسير بسرعة عالية.

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة سكنية فى الموسكى

أمرت نيابة الموسكى، بندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شب في شقة سكنية، وإعداد تقرير عن ظروف الواقعة وملابساتها، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

يعتبر المالى أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر السابق، أحدث صفقات الميركاتو الصيفى بالنادى الأهلي.

8 إجراءات لتجنب مخاطر الموجة الحارة على الدواجن.. تعرف عليها

تشهد مصر موجة من الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة ، الأمر الذى يؤثر على الكثير من النواحى من بينها التأثير على الدواجن.

مشجع جزائرى يدهس عائلة ويقتل امرأة فى فرنسا أثناء احتفاله بفوز منتخب بلاده

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دهس مشجع جزائرى فقد السيطرة على سيارته عائلة بمدينة مونبلييه الفرنسية مساء الخميس، أثناء احتفاله بفوز منتخب بلاده، مما خلف مصرع امرأة (42 سنة) وجرح ابنتها ورضيعها، حسبما ذكر موقع "لوفيجارو" نقلا عن وكالة "فرانس برس".

تشييع جثمان يوسف شريف رزق الله من مسجد السطان حسين بمصر الجديدة

يشيع جثمان الناقد السينمائى الراحل يوسف شريف رزق الله من مسجد السلطان حسين أمام قصر البارون بمصر الجديدة، بعد صلاة الجمعة، بحضور عدد من نجوم الفن.

الحكومة: لا نية لاستحداث حقيبة وزارية للسعادة

نفت الحكومة ما تردد بشأن استحداث وزارة للسعادة قريبا كما تردد، مؤكدة أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة.

كيف ربحت مصر من تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية.. فيديو جراف

"فازت مصر.. وخسر المنتخب" ربما تكون هذه العبارة أدق وصف لنتيجة الخروج المحزن لمنتخب مصر من الدور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالسقوط أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف.

"عيال عفاريت".. طفل إندونيسى يتسلق سطح عيادة هرباً من الختان.. اعرف حكايته

رفض طفل تلبية رغبة والديه وهرب إلى سطح عيادة ختان رافضاً إجراء عملية جراحية ليقوموا بعدها بإبلاغ معلمه الذى جاء ليستجيب بعدها لإجراء الجراحة.

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلا.

مصرع 12 شخصا إثر سقوط حافلة فى واد شمال باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الجمعة أن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر انجراف حافلتهم فى واد بمنطقة (كوهستان العليا) شمالى البلاد.

هوا المصايف.. غراميات نجوم الزمن الجميل على الشواطئ.. الشحرورة أحبت نصاباً وحبيبة فوزى تزوجت السواق.. "علقة" لـ شكرى سرحان فى رأس البر ووحش الشاشة يحب أرملة مريضة.. ومارلين مونرو تقابل فريد الأطرش بالمايوه

لنجوم الزمن الجميل حكايات طريفة وذكريات خاصة كشفوها فى العديد من الحوارات الصحفية، وكما يحمل الكثيرون ذكريات وحكايات كثيرة فى المصايف فترات الصيف، حمل نجوم الزمن الجميل حكايات عن أحداث غرامية مروا بها فى المصايف ونشروا بعضها فى الصحف.