شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» توجه المديريات بقبول أوراق المعلمين المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المُعلمين، كتاب دوري رقم 6 بتاريخ 11 يوليو الجاري، المُوجه إلى لجميع المديريات التعليمية بقبول كافة أوراق المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة من الوظائف المُعادِلة لدرجة معلم «أول أ»، وللمتقدمين لوظيفة وكيل مدرسة من الوظائف المعادلة لدرجة «معلم أول»، ومن الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات لكلتا الوظيفتين لمدارس التعليم الأساسي.

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جاء ذلك بموجب تعليمات من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بتطوير الأداء المستمر والعمل على إصدار القرارات التي من شأنها الإصلاح الإداري وتمكين المعلمين من أداء رسالتهم في بيئة عمل جيدة ورفع معدل الرضى الوظيفي.

وقال الدكتور محمد عمر إن قبول الطلبات يتم بعد استيفاء الاشتراطات المقررة من الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك بناءً على تعديلات قانون التعليم الأخيرة الصادرة برقم 16 لسنة 2019 واستجابة لشكاوى المعلمين إزاء قيام بعض المديريات برفض أو عدم قبول أوراق بعض المتقدمين لوظيفة مدير ووكيل مدرسة من حملة دبلومات المعلمين والمعلمات.

ووجه نائب وزير التربية والتعليم الأكاديمية المهنية للمعلمين إلى إصدار القرار التنفيذي بتاريخ 10/7/2019 بشأن منح أحقية شاغلي وظائف معلم خبير وكبير معلمين في التقدم لشغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية بعد استيفاء كامل الشروط اللازمة لشغل تلك الوظيفة.