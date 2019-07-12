شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة لـ«ناشيونال جيوجرافيك»: المتحف المصري الكبير سيقدم لزائريه تجربة استثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أمس الخميس، حديثا إعلاميا مع مؤسسة ناشيونال جيوجرافيك، عن المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه 2020، وذلك خلال الزيارة الحالية التي تقوم بها الوزيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الإعلامية الدولية التي تحرص الوزيرة على عقدها باستمرار لإبراز التطور الذي يشهده قطاع السياحة في مصر، والترويج من خلالها للمتحف المصرى الكبير في ضوء خطة الوزارة للترويج لافتتاحه في ٢٠٢٠ «GEM2020» كأحد المحاور الرئيسية للحملة الترويجية لمصر، كما تقوم الوزارة بالترويج له في كافة المعارض والمحافل الدولية التي تشارك بها.

واستهلت وزيرة السياحة اللقاء بالتأكيد على أن مشروع المتحف المصري الكبير يمثل إضافة كبيرة للسياحة المصرية، حيث يعتبر أكبر متحف آثار في العالم وسيضم العديد من الكنوز الأثرية والحضارية التي تميز مصر والتي سينفرد المتحف بعرضها.

وأكدت الوزيرة أن المتحف الكبير سيقدم لزائريه تجربة مختلفة واستثنائية تعكس عظمة الحضارة المصرية في إطار أكثر حداثة وعصرية، حيث سيكون نموذجا لامتزاج الأصالة بالحداثة، والتاريخ بالعلم الحديث، مشيرة إلى موقعه المتميز أمام أهرامات الجيزة.

وأشارت الوزيرة إلى أن المتحف سيعرض المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنه آمون، لافتة إلى أن خلق شغف حول مقتنيات هذا المتحف سيكون له اثرا كبيرا على المزج بين الآثار والثقافة والسياحة.

Advertisements

وتحدثت الوزيرة عن أهمية مطار سفنكس الذي يبعد ١٥ دقيقة من موقع المتحف مما سيساهم في تسهيل حركة السائحين إليه ويتيح لهم فرصة التوجه للمدن السياحية المختلفة بعد زيارة المتحف مثل مدينة شرم الشيخ أو مدينة العلمين الجديدة، كما أوضحت أن المطار سيعطى فرصة كبيرة لتنويع البرامج السياحية ومزج السياحة الثقافية مع الأنماط السياحية الأخرى ومنها السياحة الشاطئية.

وعن مشروع تطوير منطقة الاهرامات أشارت إلى أهمية هذا المشروع الذي سيساهم في رفع كفاءة المنطقة بأكملها وإمدادها بكافة الخدمات التي يحتاجها السائح من فنادق ومطاعم وغيرها، لتكون منطقة جذب متكاملة تكون أكثر حضارة للسائحين والزوار بما يليق بمنطقة تعكس عظمة الحضارة المصرية.

وأكدت الوزيرة على الدعم الكبير والمستمر الذي توليه القيادة السياسية في مصر لقطاع السياحة، واهتمامهم البالغ بالمشروعات العملاقة ذات القيمة الثقافية والحضارية مثل مشروع تطوير منطقة الاهرامات، ومشروع المتحف المصري الكبير، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وكافة العاملين بالوزارة للانتهاء من هذا المشروع.

وخلال اللقاء، أشارت الوزيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي تشهدها السياحة المصرية خلال عام 2018 وبداية عام 2019.

وفى سؤال عن حصول مصر على جائزة «الريادة الدولية في السياحة» هذا العام والتى قدمها المجلس الدولى للسياحة والسفر «WTTC»، أشارت الوزيرة إلى أن هذه الجائزة جاءت تقديرا لجهود مصر في تعزيز قطاع السياحة ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية وضعت على رأس أولوياتها الاهتمام بتطوير البنية التحتية والقطاع الأمني، لافتة إلى أن الدولة المصرية تبذل المزيد من الجهود لتعزيز الأوضاع الأمنية والاستدامة في الاستثمار في البنية التحتية في القطاع الأمني.

كما أشارت الوزيرة إلى التقرير الأخير للمجلس الدولي للسياحة والسفر «WTTC»، الذى أوضح أن جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية قد ساعد في زيادة السياحة بمعدل ١٦،٥٪، وهو ٤ أضعاف متوسط النمو العالمي وهو ٣،٩٪.