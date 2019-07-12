شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعتمد نتيجة تظلمات وشكاوى الصف الأول الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه تم فحص 61 ألفا و14 شكوى مقدمة من 34 ألف طالب بالصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية بشأن التضرر من حدوث مشاكل تقنية حالت دون استكمال الاختبار الإلكتروني الذي عقد، مايو الماضي، وذلك حرصاً من الوزارة على مصلحة الطلاب وتحقيقاً لمبدأ الشفافية والموضوعية.

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وكانت الوزارة قد فتحت باب تقديم الشكاوى لطلاب الصف الأول الثانوي يوم 26 يونيو 2019 ولمدة أسبوع بالإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية لكل من تضرر من حدوث مشكلة تقنية حالت دون استكمال الاختبار الإلكتروني الذي عقد، في شهر مايو الماضي.

وقامت الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة من التعليم العام والثانوي وشؤون الطلاب ومسؤولي التطوير التكنولوجي بفحص الشكاوى المقدمة والتأكد من صحتها إجرائياً ووجود محضر إثبات حالة أثناء انعقاد الاختبار بالمدرسة، أو تم رصدها من قبل غرف العمليات المشكلة بالمديريات التعليمية، وتم تسجيل نتيجة الفحص على التطبيق الإلكتروني الذي تم إعداده لهذا الغرض.

وقالت الوزارة إنه «سيتم إعلان النتيجة النهائية بالمدارس بدءًا من يوم السبت الموافق 13 يوليو 2019، على أن يتم تسليم الطالب بيان بموقفه من الاختبارات التي تمت للمواد العشرة الأساسية وكذلك باقي المواد التي لا تضاف للمجموع من المدرسة».