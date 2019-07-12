شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنفي امتلاكها شركة «دابسي» لخدمات النقل الذكي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، صحة المعلومات المتداولة عن امتلاك القوات المسلحة لشركة (دابسى) لخدمات النقل الذكي.
وقال المتحدث العسكري، في بيان اليوم الجمعة: إنه «في ضوء انتشار ادعاءات في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لمعلومات مغلوطة عن امتلاك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لشركة (دابسى) العاملة في سوق خدمات النقل الذكي عبر المحمول.. تؤكد القوات المسلحة على عدم صحة المعلومات المتداولة عن امتلاكها للشركة المشار إليها».
وطالب البيان وسائل الإعلام بضرورة تحرى الدقة فيما يتم نشره، والرجوع للمصادر الرسمية في تغطية الموضوعات الخاصة بالقوات المسلحة.
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