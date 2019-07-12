شكرا لقرائتكم خبر عن «تنسيق الجامعات» تعلن تسلم درجات الحافز الرياضي لطلاب الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات، تسلم نتيجة الحافز الرياضي لطلاب الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي ونهائي، مشددا على أن مكتب التنسيق لن يعتد بأي نتائج أخرى للحافز الرياضي وسيتم توزيع الطلاب وفقاً لهذه الدرجات.

وقال «عطا»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: إن «طلاب الثانوية العامة الذين سجلوا لأداء اختبارات القدرات لالتحاق بالكليات التي تشترط اجتيازها بلغ نحو 70 ألف طالب وطالبة حتى الآن»، مشيرا إلى أن باب الحجز متاح حتى 20 يوليو الجاري، مشددا في الوقت نفسه إنه الفرصة الأخيرة للطلاب الراغبين الالتحاق بهذه الكليات حيث لن يتم مد الفترة أو فتح الباب مرة أخرى.