«القوى العاملة» تعقد لقاءات مع الجالية المصرية بإيطاليا للتوعية بحقوقهم وواجباتهم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لبى مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا دعوة من الجالية المصرية بإيطاليا «لوتس، وسوا، والبيت العربي»، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وكذلك السفير إيهاب أبوسريع القنصل العام بميلانو، بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العمل.

وتلقى وزير القوى العاملة تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي، أشار فيه المستشار العمالي بميلانو، عزت عمران، إلى أنها كانت فرصة للتعرف على أهم المشاكل التي تواجه المصريين بإيطاليا وكيفية التغلب على تلك المشاكل، وبحث دور الجمعيات التي تقوم بخدمة المواطن المصري المقيم في إيطاليا.

القوي العاملة تعقد لقاءات مع الجالية المصرية بإيطاليا لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم

وقال المستشار العمالي: إنه «خلال الزيارة قام بالتأكيد على جميع الحضور أن مكتب التمثيل العمالي بميلانو موجود لخدمة الجالية المصرية بإيطاليا وأسرهم»، مشددا على ضرورة وجود عقود عمل للعمال المصريين، ووجودهم تحت مظلة التأمينات الإيطالية، فضلا عن التشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وتم التأكيد عليهم، وتم تزويدهم بالتليفون الشخصي للمستشار العمالي.