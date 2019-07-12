شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر بنيويورك يستقبل مدير المعهد الدبلوماسى للخارجية و13 ملحقا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السفير الدكتور هشام النقيب القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى نيويورك، الخميس، بمقر القنصلية العامة السفير الدكتور سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية ومدير المعهد الدبلوماسى لوزارة الخارجية وعدد 13 ملحقا جديدا من الشباب المنضمين بوزارة الخارجية.

استعرض القنصل العام مهام القنصلية العامة وأدواتها لتحقيق أهداف الدولة المصرية من خلال خدمة المواطنين المصريين في ولايات الساحل الشمالى للولايات المتحدة الأمريكية، وربطهم بالوطن الأم مصر، وكذا الدور الدبلوماسى مع المراكز البحثية والإعلام ومراكز صناعة القرار الأمريكى، وجهود القنصلية فى استعادة بعض الآثار المصرية المهربة، بالتعاون مع المدعى العام لولاية نيويورك.

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كما استعرض الدبلوماسيون العاملون بالقنصلية المصرية فى نيويورك، شرحا مبسطا لمهامهم القنصلية والدبلوماسية، وأجاب القنصل العام والدبلوماسيين عّلى أسئلة الملحقين الجدد، وهو ما أثرى اللقاء.

وفِى نهاية اللقاء وجه السفير الدكتور سامح أبو العينين وشباب المعهد الشكر للسفير هشام النقيب، على حفاوة الاستقبال وغزارة المعلومات المقدمة لهم.