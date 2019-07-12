شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إجراءات لتجنب مخاطر الموجة الحارة على الدواجن.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مصر موجة من الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة ، الأمر الذى يؤثر على الكثير من النواحى من بينها التأثير على الدواجن.

ينشر "الخليج 365 "، عدد من الإجراءات التى اتخذها مركز معلومات تغيير المناخ الزراعى بمركز البحوث الزراعية، لتجنب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة وتأثير على مزارع الدواجن.