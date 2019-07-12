شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش عن زيارة تميم إلى واشنطن: شعار السيادة لا يحفظه هدر السيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن زيارة الأمير القطرى إلى أمريكا جاءت بعكس المرجو منها، مضيفا أن الانسلاخ عن المحيط مكلف وشعار السيادة لا يحفظه هدر السيادة.

وكتب قرقاش، عبر حسابه على تويتر: "زيارة الشيخ تميم إلى واشنطن جاءت بعكس المرجو منها، فالانسلاخ عن المحيط مكلف وشعار السيادة لا يحفظه هدر السيادة".

وتابع قرقاش: "حقائق لن تغطيها مبالغات إعلامية أو استثمارية أو انفاق سخى على القواعد، سياسة الأب بلعبها على التناقضات سقطت والابن يدفع الثمن ماديا ومعنويا".

Advertisements