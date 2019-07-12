شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانيا تبرز رفع الحظر عن السفر لشرم الشيخ.. وتؤكد: مصر بلد آمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية قرار وزارة الخارجية الإسبانية برفع الحظر عن السفر لشرم الشيخ، وقالت إن إسبانيا قامت بتحديث توصيات السفر إلى مصر وقامت بمساواة وضع شرم الشيخ فى جنوب شبه حزيرة سيناء، بمواقع أخرى مثل الأقصر والإسكندرية والقاهرة.

وأكدت الصحيفة أن هذا القرار جاء بعد التأكد من أن مصر بلد آمن، ولكنها لم تقدم أى بيانات أو تفاصيل حول التقدم المحرز لاتخاذ هذا القرار.

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وأشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا كانت قد أوصت بعدم السفر إلى شرم الشيخ لأكثر من ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن مصر تبذل مجهودات كبيرة فى عمليات لمكافحة الإرهاب منذ فبراير 2018.

ووفقًا للتقارير التى أبلغت عن عمليات محددة، قتل أكثر من 730 "إرهابيًا" فى عمليات مكافحة الإرهاب.