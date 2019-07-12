شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقن مواطن مصرى، قناة مكملين الإخوانية درسا قاسيا، إذ أجرى اتصالا هاتفيا بالمذيع الإخوانى أحمد سمير عبر برنامج "ألو" الذى يذاع على فضائية مكملين المبثوثة من تركيا، ووجه له سؤالا : هو حضرتك مش شايف أي حاجة حلوة مصر بتعملها؟ ومش شايفين أي مشروعات تمت".

وواصل المتصل بالقناة الإخوانية انتقاده لإعلام الإخوان برصد المشروعات القومية التى تمت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا :" يوجد الآن مشروعات قوية ويوجد اسكان شباب وفى إنشاء طرق ومزارع وتقدم فى البنية التحتية" وقد حاول مقدم البرنامج التشويش على المتصل أكثر من مرة، إلا أن المتصل طالبه بعدم مقاطعته أو إنهاء الاتصال.

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ووجه المذيع الإخوانى سؤالا للمتصل نصه :" ماذا حقق السيسى من وعوده؟ ليرد عليه المتصل المصرى الذى عرف نفسه بأنه "سمير" من مركز أشمون بمحافظة المنوفية بقول :" السيسى حقق شبكة طرق قوية وشبكة كهرباء قوية وقابلة للتصدير منها وحقق إسكان شباب اجتماعى".

ووجه المتصل بالقناة سؤال، نصه :" ايه الحاجة الوحيدة اللى عملها مرسى" ليرد عليه المذيع بشكر حضرتك جدا ثم يقطع الاتصال مع المواطن المصري".