المتحدث العسكرى ينفى امتلاك القوات المسلحة شركة عاملة بخدمات النقل الذكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العقيد أركان حرب، تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن كافة الادعاءات بامتلاك القوات المسلحة لإحدى الشركات العاملة فى النقل الذكى، كاذبة. ونفى المتحدث العسكرى، الادعاءات الكاذبة حول امتلاك القوات المسلحة، إحدى الشركات المدنية العاملة فى سوق خدمات النقل الذكى عبر المحمول. Advertisements وأكد المتحدث العسكرى فى بيان رسمى، إنه فى ضوء ادعاءات بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، بالترويج لمعلومات مغلوطة عن امتلاك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لشركة (دابسى) العاملة فى سوق خدمات النقل الذكى عبر المحمول، تؤكد القوات المسلحة على عدم صحة المعلومات المتداولة عن امتلاكها للشركة المشار إليها، مع مطالبة وسائل الإعلام بضرورة تحرى الدقة فيما يتم نشره، والرجوع للمصادر الرسمية فى تغطية الموضوعات الخاصة بالقوات المسلحة.

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