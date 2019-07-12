القوات المسلحة تنفي امتلاكها شركة "دابسي" للنقل الذكي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محمد سامي:
نفت القوات المسلحة، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بالترويج لمعلومات مغلوطة عن امتلاك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لشركة (دابسي) العاملة في سوق خدمات النقل الذكي عبر المحمول.
وأكدت القوات المسلحة في بيان اليوم الجمعة، عدم صحة المعلومات المتداولة عن امتلاكها للشركة المشار إليها، مطالبة وسائل الإعلام بضرورة تحرى الدقة فيما يتم نشره والرجوع للمصادر الرسمية في تغطية الموضوعات الخاصة بالقوات المسلحة.
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