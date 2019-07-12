"البحوث الإسلامية": إطلاق حملة لبيان أهمية القراءة في نهضة المجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أطلق مجمع البحوث الإسلامية حملة توعوية بعنوان "القراءة .. تبني الإنسان وترتقي بها الأوطان"، تستمر فعالياتها حتى نهاية الأسبوع المقبل، ويتم تنفيذها من خلال الاتصال المباشر بين وعاظ الأزهر الشريف في مختلف قرى ومدن ومحافظات الجمهورية وبين المواطنين وخاصة الشباب، بالإضافة إلى نشر رسائل إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع الناس على القراءة وبيان أهميتها.
وقال الدكتور نظير محمد عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية - في بيان اليوم الجمعة- إن الحملة تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر واهتمامه بانتشار الوعاظ والتواصل المباشر مع المواطنين وتوعيتهم بكل القضايا التي ترتبط باهتماماتهم ارتباطا مباشرا.
وأوضح عياد أن الحملة تستهدف أيضًا بيان تاريخ الأمة الإسلامية المشرف في القراءة والعلم والاطلاع ، حيث كانت المكتبات الإسلامية من أعظم مكتبات العالم، مثل مكتبات بغداد، وقرطبة، وإشبيلية، وغرناطة، والقاهرة، ودمشق، ولها تاريخ طويل جداً من الثقافة والحضارة والعلم.
وأكد أننا في مرحلة مهمة تحتاج إلى بناء جيل جديد لديه وعي بكل ما يدور حوله وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة، موضحا أن المعرفة هي أساس الحياة، والقراءة هي شعاع النور الذي نرى به الطريق أمامنا بدون أي تشويش أو تضليل.
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