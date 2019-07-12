وقف سلسال الدم.. الداخلية تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة أبوتشت. جاء وذلك في إطار جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية للعمل على إنهاء النزاعات الثأرية بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، القيادات الشعبية، التنفيذية وكبار رؤوس العائلات. ونجحت الجهود في التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

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