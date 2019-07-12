عصابة "الثلاثة" لسرقة الهواتف بالدراجات البخارية في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة الأمن بالقليوبية، تم ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة باستخدام الدراجات البخارية.

وردت معلومات سرية لضباط مباحث مركز شرطة بنها، تفيد بقيام ثلاثة عاطلين، أحدهم مطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا "تبديد"، بتكوينهم تشكيلاً عصابيا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة باستخدام الدراجات البخارية.

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عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين اثناء استقلالهم دراجتين بخاريتين، حيث ضبط بحوزتهم " بندقية خرطوش، فرد خرطوش، 7 طلقات نارية، 2 سلاح أبيض مطواة، سكين، 3 أقنعة سمراء اللون، 11 هاتف محمول ماركات مختلفة، ومبلغ مالي 3800 جنيه، حافظة نقود بداخلها بطاقة شخصية، 3 كرنيهات ".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 5 وقائع أخرى، وبعرض المسروقات على المجني عليهم تعرفوا عليها، واتهموهم بالسرقة.

حُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.