خلال 24 ساعة. تنفيذ 77 ألف حكم قضائي بحملات أمنية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين وحائزي السلاح والهاربين من الأحكام.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط " 193 قطعة سلاح ناري بينها 53 بندقية، 188 قضية مخدرات، 239255 مخالفة مرورية، 1952 مخالفة مرافق، وتنفيذ 77329 حكم قضائي متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.